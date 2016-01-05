بالصور.. محافظ الفيوم يستقبل عددا من أهالى عزبة الدالى لحل مشاكلهم

إلتقى المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بعدد من أهالى عزبة الدالى التابعة لقرية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، حيث يتضررون من محاولة أحد الأهالى بتغيير اسم العزبة إلى اسم آخر، مما دفع أهالى العزبة إلى لقاء المحافظ، وبعد عرض شكواهم عليه اتصل المحافظ بالجهات المسؤلة ليستوضح الأمر والتأكيد على بقاء اسم العزبة كما هو باسم عزبة الدالى.

وأصدر المحافظ توجيهات مشددة لرئيس مركز ومدينة الفيوم بعمل لافتة كبيرة باسم عزبة الدالى على مدخلها الرئيسى ليراها الجميع .

وخلال اللقاء أكد محافظ الفيوم أنه لا أحد فوق القانون، وأن الدستور ساوى بين الجميع فى الحقوق والواجبات، وأن الدولة تضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أومن يضر بالصالح العام، وأن الدولة تقف جنباً إلى جنب مع جميع المواطنين وتساندهم فى جميع أمورهم الحياتية.

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