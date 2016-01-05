مركز إعلام رفح ينظم ندوة حول الشفافية ومكافحة الفساد

نظم مركز إعلام رفح النموذجى اليوم، ندوة بالتعاون مع مجلس مدينة رفح حول الشفافية والمكاشفة لمحاربة الفساد ونشر ثقافة الإصلاح اليوم، بحضور اللواء أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة رفح، وحاضر فيها الشيخ محمد على إسماعيل مفتش أول مساجد برفح .

وقال عبد الفتاح الإمام مدير مركز إعلام رفح فى بيان صحفى، إن الهدف من الندوة أن يقوم كل مواطن بدوره فى المجتمع خلال المرحلة الحالية، وتحدث الشيخ محمد على إسماعيل عن الأسرة والمدرسة والإعلام وتأثيرهم على الشفافية ومكافحة الفساد وتربية الأبناء منذ الصغر على الصدق حتى تعود عليه فى الكبر، وقال الشيخ محمد على: لابد من إظهار الحقائق لتحقيق الإصلاح وأن الله هو الرقيب الأول على العباد ولا ينتظر رقابة البشر .

ومن جانبه قال اللواء أيمن جبريل رئيس مدينة رفح، إن الفساد أنواع منها ما هو مالى وإدارى والأخير يعد أخطر على المجتمع، وطالب الحضور بالمشاركة فى مكافحة الفساد، وأن تكون الشفافية سمة العاملين، وطالب الشئون الإدارية بعمل صندوق لتلقى المقترحات والشكاوى والعمل على حلها .

حضر الندوة عدد من الجهاز التنفيذى ورؤساء القرى والمواطنين وظهر جلياً الإعداد والتنسيق للقاء من قبل العلاقات العامة والشئون الإدارية بالمجلس، وأشرف على تنفيذ اللقاء محمد حسن سلام مسئول الأنشطة بإعلام رفح.