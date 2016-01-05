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تواصل أعمال امتحانات تعليم صناعى جامعة سوهاج

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تواصل أعمال امتحانات تعليم صناعى جامعة سوهاج تواصل أعمال امتحانات تعليم صناعى جامعة سوهاج
واصلت كلية التعليم الصناعى بجامعة سوهاج أعمال الامتحانات، وذلك لأول مرة بعد نقلها إلى مقر الكلية الجديد بالحويتي، صرح بذلك د . نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة.
>وأضاف أن امتحانات الجامعة بشكل عام فى مختلف الكليات تسير بشكل منتظم وبسهولة ويسر، معللا ً سبب ذلك بتوافر كافة الإمكانات المطلوبة، من عدد مراقبين وملاحظين وأماكن ورعاية طبية.

ومن جانبها أكدت د. صباح صابر عميد الكلية أن الامتحانات التى بدأت السبت 2يناير 2016 وصل بها عدد الطلاب الممتحنين 587 طالبا وطالبة، مشيرة إلى أن الامتحانات سوف تنتهى يوم 24 يناير الجارى وأن الكلية كانت حريصة على التأكد من جودة الأماكن التى تتم بها الإمتحانات.

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