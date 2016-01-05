بالصور.. تظاهر عاملين بمستشفى بنى عبيد بالدقعلية احتجاجا على نقل المدير

تظاهر العشرات، من العاملين بمستشفى بنى عبيد المركزى، اليوم، أمام المستشفى، وهددوا بالإضراب عن العمل، وذلك إحتجاجا على إقالة الدكتور رضا عباس مدير المستشفى، الذى أقاله المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، عقب جولته المفاجأة صباح أمس بالمستشفى.

وتجمع عشرات الأطباء، والممرضين والإداريين، والعاملين بالمستشفى، أمام بوابة المستشفى، وطالبو المحافظ بتعديل قراره واصفين القرار بالظالم، حيث إن "عباس" تقلد منصب مدير المستشفى قبل شهرين فقط من زيارة المحافظ.

وقال أحد الأطباء لـ "اليوم السابع" رفض ذكر اسمه "إن الدكتور رضا كان من القيادات المتميزة، وقام بعدة إصلاحات فى المستشفى، وليس من المنطقى أن يتم تحميل أخطاء عشرات السنين على عاتق شخص تسلم منصبه منذ 60 يوما".

يذكر أن حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، قد قام بجولة ميدانية مفاجأة لمركز ومدينة بنى عبيد، تفقد خلالها المستشفى، وأحال 28 من الأطباء والممرضين والعاملين للتحقيق، وأقال "عباس" والمدير الإدارى للمستشفى، وكلف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتعيين مديرا جديدا للمستشفى، فقام بتعيين الدكتور محمد سلطان، اليوم، وفور ورود أنباء بتعيينه تظاهر العشرات من العاملين بالمستشفى اعتراضا على القرار.

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