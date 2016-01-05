مهاب مميش يلتقى بمحافظى الإسماعيلية وشمال سيناء لإعادة تشغيل كوبرى السلام

عقد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا موسعاً مع السيد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، بهدف الإعداد لإعادة تشغيل كوبرى السلام للتخفيف من معانة المواطنين، وتيسير عبور المركبات وسيارات النقل العاملة بين ضفتى القناة.

وشارك فى الاجتماع كلا من اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والعميد إيهاب صالح نائب رئيس شعبة عمليات الجيش الثانى الميدانى، وعدد من قيادات هيئة قناة السويس والجيش الثانى الميدانى ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية.



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