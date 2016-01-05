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القضاء العسكرى اللبنانى يرجئ محاكمة أحمد الأسير لـ 26 إبريل القادم

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القضاء العسكرى اللبنانى يرجئ محاكمة أحمد الأسير لـ 26 إبريل القادم القضاء العسكرى اللبنانى يرجئ محاكمة أحمد الأسير لـ 26 إبريل القادم

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة بلبنان جلسة محاكمة الإرهابى أحمد الأسير التى كانت مقررة الثلاثاء، إلى 26 إبريل القادم.

وجاء قرار المحكمة برئاسة العميد الركن خليل ابراهيم بعد أن قررت فصل ملف الأسير والمتهمين الذين أوقفوا معه عن ملف موقوفى أحداث المواجهات مع الجيش اللبنانى المعروفة باسم أحداث عبرا الذى أشرف على نهايته واقترب موعد صدور الأحكام فيه وذلك بسبب الاجراءات التى تتطلبها محاكمة الاسير الذى قاد أحداث عبرا ولكنه ألقى القبض عليه بعدها بفترة طويلة. كما ردت المحكمة الدفوع الشكلية التى تقدم بها وكلاء الدفاع عن الأسير.

وكان أحمد الأسير قد شكل مجموعة سلفية مسلحة فى منطقة عبرا بصيدا بجنوب لبنان واعتدت على الجيش اللبنانى الذى رد على الاعتداءات وقضى على المجموعة المسلحة فيما عرف بأحداث عبرا التى انتهت بفرار الأسير فى يونيو 2013 برفقة المطرب المعتزل فضل شاكر الذى مازال فارا حتى الآن بعد أن تبرأ من الأسير، فى حين ألقى القبض على الأخير خلال محاولته التسلل عبر مطار بيروت فى أغسطس 2015.
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