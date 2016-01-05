هاشتاج "الكويت تستدعى سفيرها بإيران" يتصدر التريند المصرى

بعدما استدعت وزارة الخارجية الكويتية سفيرها لدى إيران على خلفية اقتحام متظاهرين إيرانين السفارة السعودية والاعتداء على قنصليتها فى طهران، دشن رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج باسم "الكويت تستدعى سفيرها بإيران".

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا بين الهاشتاجات المتداولة اليوم الثلاثاء، فى التريند المصرى، ورحب المدونون بقرار دولة الكويت قائلين "بيض الله وجه أهل الكويت حكومة وشعبا ، السعوديه والكويت بلد واحد".

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