بالصور.. طلاب مدارس الوادى الجديد ينظمون مسيرة لدعم قوات الشرطة

نظم المئات من طلاب المدارس بالخارجة مسيرة من أمام مديرية أمن الوادى الجديد حتى وصلت إلى قسم شرطة الخارجة لدعم قوات الشرطة فى أعياد الشرطة، والتى شارك فيها صلاح محمد صلاح مدير عام مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المديرية، حيث قاموا بتهنئة ضباط وأفراد الشرطة بمناسبة أعيادهم فى يناير الجارى، مؤكدين على دعمهم المتواصل لجهود الشرطة فى حفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وصاحبت المسيرة سيارات تحمل مكبرات الصوت لبث الأغانى الوطنية قام التلاميذ والطلاب برفع أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقاموا بمصافحة رجال الشرطة بعد أن قامت عدة سيارات من قسم الشرطة بمرافقة المسيرة لتأمينها.

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