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إطلاق سراح قس فرانسيسكانى كان مختطفا فى سوريا

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إطلاق سراح قس فرانسيسكانى كان مختطفا فى سوريا إطلاق سراح قس فرانسيسكانى كان مختطفا فى سوريا

>قال مسؤولون من الروم الكاثوليك إنه تم تحرير قس فرانسيسكانى كان قد تعرض للخطف على يد مسلحين فى سوريا، قال القس بييرباتيستا بيزابالا، حارس أملاك الكنيسة الكاثوليكية فى الأراضى المقدسة إن القس ضياء عزيز أطلق سراحه مساء الاثنين. وفى بيان صدر اليوم الثلاثاء، قال مكتب الحارس إن القس اختطفه جهاديون كانوا يأملون فى "التربح" من خطفه.

ولم يدل البيان بمزيد من التفاصيل، كما لم يتضح أى الجماعات المسلحة المتعددة الموجودة فى سوريا هى المسؤولة عن اختطاف القس وما إذا كان قد تم دفع فدية لإطلاق سراحه أم لا.

وقالت وكالة سير المختصة بأنباء مؤتمر الأساقفة الإيطاليين، إن عزيز، عراقى المولد، اختطف فى الثالث والعشرين من ديسمبر، فيما كان يسافر من تركيا لمدينة يعقوبية فى محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
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