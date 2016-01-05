بالصور.. أمن الأقصر ينظم ندوة تثقيفية للطلاب المتفوقين

أقامت مديرية أمن الأقصر، اليوم، الثلاثاء، ندوة تثقيفية حول الحماية المدنية بمدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا فى مدينة طيبة الجديدة شمال المحافظة، وذلك لتوضيح مدى التضحيات، التى يقدمها رجال الحماية المدنية.

وشارك فى زيارة مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا فى مدينة طيبة الجديدة، كل من العقيد أحمد إبراهيم مأمور، مركز شرطة طيبة والرائد أحمد فرحات رئيس مباحث المركز والمقدم خالد الصعيدى رئيس قسم المفرقعات بالحماية المدنية والنقيب إياد سلطان من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية والنقيب مهند متولى رئيس قسم التخطيط والبحوث بإدارة المرور.

وتم خلال الندوة توضيح مدى التضحيات التى يقدمها رجال الحماية المدنية، وكيفية التعامل مع الحرائق والحوادث وكيفية تعامل رجال المفرقعات مع الأجسام الغريبة، والعبوات الناسفة، وكيفية الإبعاد عن خطرها وذلك للحفاظ على منظومة الأمن وآمان المواطنين كما قام الطلاب بعمل "بيان مفرقعات" وتابعوا عمل الروبوت والكلاب البوليسية فى التعامل مع البلاغات.

ومن جانبه صرح المقدم وليد عبد الحى، مدير الإعلام والعلاقات العامة، بإن تلك الزيارة تأتى فى فى إطار التعاون المستمر بين مديرية أمن الأقصر ومديرية التربية والتعليم فى إطار التواصل المجتمعى لمديرية الأمن، وانخراط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى الإطار الصحيح الذى ينم عن المودة والاحترام بناء على تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وتحت إشراف اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر.

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