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وزير الصحة يقرر ضم المعهد الحركي بإمبابة لمنظومة المنشأت المُميكنة

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وزير الصحة يقرر ضم المعهد الحركي بإمبابة لمنظومة المنشأت المُميكنة وزير الصحة يقرر ضم المعهد الحركي بإمبابة لمنظومة المنشأت المُميكنة

خلال زيارة الوزير التفقدية

قام  الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، ظهر اليوم، بزيارة تفقدية للمعهد الحركي والعصبي بإمبابة، وأشار إلى أن  نسبة الإشغال به 70% بالأقسام الداخلية، وقرر ضم المعهد إلى منظومة المنشأت الطبية المميكنة بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وتفقد «راضي»، الأقسام المختلفة بالمعهد، كما تفقد المبنى المنتظر تجديده ويحتاج 20 مليون جنيه، وقد وجه بسرعة توفير المبلغ، بالإضافة  لتفقد مصنع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وهو يعد المصنع الحكومي الوحيد في ، ويقدم المصنع الأجهزة التعويضية لمرضى التشوهات والعيوب الخلقية. وأشاد بالعنصر البشري المدرب على أعلى مستوى بالمستشفيات التعليمية.

وأختتم الوزير زيارته التفقدية التي قام بها اليوم لعدد من مستشفيات محافظة الجيزة، بتفقد مبنى معهد القلب القومي الجديد بأرض مطار إمبابة، المقرر افتتاحه خلال الأشهر القليلة القادمة.

ووعد بتذليل كافة العقبات التي تواجه افتتاح المعهد، ومنها  إنشاء محطة كهرباء، لافتًا إلى أنه سيقوم ببحث هذا الموضوع مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وسيتم حلها في أقرب وقت.

 

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