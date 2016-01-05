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صن: ميدو ' المشاغب ' بشخصية جديدة لفرض الالتزام

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صن: ميدو ' المشاغب ' بشخصية جديدة لفرض الالتزام صن: ميدو ' المشاغب ' بشخصية جديدة لفرض الالتزام

تولى أحمد حسام ميدو قيادة نادي الزمالك خلفا للمدرب المقال ماركوس باكيتا، وفور توليه المهمة كان قد وعد بالحزم والجدية وإعادة الاستقرار لغرفة ملابس الفريق.

واهتمت صحيفة صن الإنجليزية بتولي ميدو قيادة الزمالك للمرة الثانية، وعنونت ذلك بـ"الفتى المشاغب في الدوري الإنجليزي سابقا يوضح سياسته القوية بعدما أصبح مدربا للزمالك".

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم السابق لتوتنام وميدلزبره وويجان ووست هام يونايتد كان قد أحبط عددا من الأندية التي جازفت بالتوقيع معه في إشارة إلى مشكلة زيادة الوزن وافتقاره للياقة مما قاده إلى انخفاض حاد في مستواه وانهيار تام لمسيرته بعدما قدم مستوى جيد في فترة إعارته لتوتنام.

لكن بعد العودة إلى ناديه القديم قد أوضح سياسته الجديدة وشخصيته التأديبية الجديدة، واستعانت الصحيفة بتصريحات ميدو التالية " سوف نتطلع للمستقبل لإعادة بناء الفريق ونحقق الانضباط المنشود، ونضع نظام عمل واضح".

"سوف أركز على لاعبين محددين سيتم اختيارهم للعب بناء على جهدهم المبذول من أجل اللعب والفوز."

وأشارت الصحيفة إلى أن ميدو في شخصه الجديد الحازم سوف يحاول أن يضع بصمة حقيقية كمدرب للزمالك للحفاظ علي اللقب الذي توج به النادي الموسم الماضي.

وسيستهل ميدو مشواره الجديد بمواجهة الداخلية الثلاثاء في الدوري.

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