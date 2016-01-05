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بالفيديو والصور - المران الأول لريال مدريد تحت قيادة زيدان

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بالفيديو والصور - المران الأول لريال مدريد تحت قيادة زيدان بالفيديو والصور - المران الأول لريال مدريد تحت قيادة زيدان

قاد زين الدين زيدان مرانه الأول مدربا لريال مدريد اليوم الثلاثاء، بحضور جماهير الفريق الملكي.

وأعلن ريال مدريد إقالة رفائيل بينيتث من منصبه، وإسناد المهمة إلى زيدان.

وشهد المران حضور جماهيري مكثف، للترحيب بزيدان الذي حرص على التحدث مع لاعبي ريال مدريد وبالأخص كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن 6000 مشجع لريال مدريد حضروا المران في استاد ألفريدو دي ستيفانو، وهي السعة الكاملة للمدرجات.

وشهدت تدريبات اليوم غياب الويلزي جاريث بيل، الذي تمرن داخل الصالة الرياضية بسبب معاناته من آلام عضلية.

وكان بيل هو الغائب الوحيد عن المران الأول لزيدان.

شاهد فيديو المران

شاهد الصور

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فيديو اليوم السابع

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