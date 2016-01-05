تحليل الميركاتو - بواتينج إلى ميلان.. كيف يستفاد ميهايلوفيتش

أعلن نادي ميلان عن توقيعه بشكل مجاني مع لاعب الوسط الحر كيفن برنس بواتنج ليعود مرة أخرى إلى صفوف الروسونيري بعد أن كان قد لعب لهم في الفترة من 2010 إلى 2013.

ومنذ رحيله المجاني عن شالكه بنهاية الموسم الماضي وحتى الآن ظل النجم الغاني صاحب الـ28 عاما بلا نادي حيث فشل في اجتياز الكشف الطبي لنادي اتحاد جدة السعودي الصيف الماضي قبل غلق باب الإنتقالات ليقرر الابتعاد قليلا عن كرة القدم قبل العودة منذ أسابيع قليلة للتدرب مع الروسونيري في محاولة لإقناع المدرب ميهايلوفيتش بضمه وهو ما تم في النهاية.

كيف يفيد ميلان

سيعطي بواتنج لميهالوفيتش إضافة جديدة في خط الوسط يحتاجها المدرب في النصف الثاني من الموسم حيث أن إمكانيات لاعب الوسط الغاني ستحل الكثير من المشاكل التي عانى منها وسط الروسونيري في الفترة الماضية.

وسيلعب بواتنج كلاعب خط وسط أيمن في طريقة 4-3-1-2 مهمته أن يحرك خط الوسط من الخلف إلى الأمام ليكون أقرب إلى المهاجمين وإلى مرمى الخصم مع مميزاته في صناعة الأهداف والتسجيل من خارج منطقة الجزاء بجانب مهارته الكبيرة وهو الدور الذي فشل فيه بيرتولاتشي في النصف الأول من الموسم لنقص الخبرة وكوتشكا لم يكن على المستوى المطلوب الملبي لطموحات فريق ميلان في المنافسة.

كما يستطيع بواتنج اللعب في مركز صانع الألعاب في نفس الطريقة أو كجناح في طريقة 4-4-2 أو 4-3-3 وهو ما سيعطي لميهايلوفيتش مرونة تكتيكية أكثر في إستخدام لاعبه الجديد بدون إجراء تغييرات كثيرة على تشكيلة الفريق خصوصا أن المدرب الصربي تنقل بين كل هذه الطرق التكتيكية في النصف الأول من الموسم.

روح البطولة

إضافة إلى ذلك سيكون بواتنج هو اللاعب الثالث في قائمة الروسونيري هذا الموسم الي كان متواجدا عندما حصل الفريق على أخر لقب دوري لهم في موسم 2010-2011 بجانب الظهير أباتي والحارس أبياتي.

وكان بواتينج قد لعب لميلان سابقا 100 مباراة نجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 16 هدف لزملائه بالفريق.