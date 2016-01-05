كيف يتجنب زيدان صافرات جمهور ريال مدريد؟

سيكون زين الدين زيدان أمام تحد جديد في مهمته التدريبية مع ريال مدريد وهو تجنب على قدر الإمكان صافرات الاستهجان الجاهزة دائما للانطلاق من الجماهير ضد أي لاعب أو مدرب في الفريق خلال الفترات الماضية.

وتعرض زيدان نفسه عندما كان لاعبا بالميرنجي لصافرات استهجان الجماهير رغم قدسيته لدى الكثيرين، كما عانى كريستيانو رونالدو نجم الفريق الحالي لنفس الأمر.

وعلى مستوى المدربين فقد تعرض كل من سبقوا زيدان لصافرات الاستهجان قبل رحيلهم، فرافاييل بينيتث ظل يعاني منها في الفترة الماضية وكارلو أنشيلوتي تعرض لها قبل رحيله بأشهر قليلة أيضا.

وأيضا جوزيه مورينيو ومن قبله بالتأكيد مانويل بللجريني ومن قبله الكثير والكثير من المدربين.

وبدأت الصافرات ضد بينيتث بعد الهزيمة في الكلاسيكو الأخير وانطلقت ضد أنشيلوتي بعد خسارته برباعية في الدربي أمام الجار أتليتكو مدريد رغم تصدره للدوري في تلك الفترة من الموسم الماضي.

وكانت تلك الصافرات حاضرة ضد مورينيو بعد خسارته أمام برشلونة في إحدى مباريات الكلاسيكو في الكأس.

وكانت الصافرات جاهزة ضد بللجريني بعد خروجه المهين من الكأس أمام إلكوركون ومن بعدها الخروج الذي كان معتادا من دوري أبطال أوروبا أمام ليون لتظل ملاحقة له حتى رحل.

إذا، على زيدان إن أراد تجنب صافرات الاستهجان ألا ينهزم فريقه في دربي مدريد وكلاسيكو إسبانيا بأي طريقة ممكنة وذلك لكسب ود جماهير النادي.

إلى جانب طبعا بجانب أيضا الفوز المتواصل والمستمر في كل المباريات وفي كل البطولات وهو المستحيل الذي يطلبه وتسعى إليه جماهير الميرنجي دائما فإن كان تحقيق ذلك صعبا فعلى الأقل تقديم الأداء المشرف واللعب "برجولة" في أرضية الملعب لتستحق تصفيقها وليس صافراتها.