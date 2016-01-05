تأثير ضعف هرمون البروجسترون

أيلعب هرمون «البروجسترون».. في جسم المرأة، دوراً رئيسياً في الحفاظ على الأداء الطبيعي للدورة الشهرية، وما يتبع من تحمل الحمل لفترة وعدم سقوطه! عن أهمية هذا الهرمون وأسباب نقصه في جسم المرأة وطرق العلاج. كان لقاؤنا والدكتور عبد الحميد السبيلي استشاري أمراض النساء والتوليد.

همية هذا الهرمون الأنثوي

* هو مهم للغاية بالنسبة للمرأة التي تريد الحمل؛ ووجوده بالجسم يعمل عن طريق إعداد بطانة الرحم؛ بحيث يمكن زرع البويضة المخصبة، وهو المسؤول عن تطوير وسلامة الجنين حتى لحظة الولادة.

*نقص هذا الهرمون -البروجسترون- في الجسم يؤثر على صحة المرأة، ويحدث لها بعض المضاعفات.

*يرتبط وجود البروجسترون بجسم المرأة ارتباطاً مباشراً بخصوبتها، كما أن ضعف المبيض يأتي نتيجة مستويات هرمون البروجسترون المنخفض.

* وجود البروجسترون لا يسمح للرحم بأي تحركات، ويمنع العدوى، ويعد الرحم للولادة.

أعراض نقص البروجسترون

*زيادة في الوزن وخاصة فوق منطقة البطن، عدم انتظام الدورة الشهرية، انخفاض الدافع الجنسي، العقم، ألم في الثديين.

*تقلب المزاج، الإحساس بهبات ساخنة، درجات متفاوتة من التعب، واكتئاب.

*انخفاض في الجهاز المناعي، أمراض القلب، هشاشة العظام، زيادة مستويات الكولسترول، تشكيل الأورام الليفية، عسر الهضم، صداع نصفي.

*تشكيل أكياس المبيض، انخفاض في درجة حرارة الجسم، التشنج أثناء الحيض، الفشل في المراحل الأولى من الحمل..لا للإباضة.

* احتباس الماء الزائد، الانتفاخ في الخدود، تشكيل حب الشباب والبشرة الدهنية بشكل هائل.

* قلق، عدم قدرة على التركيز، فقدان للذاكرة، مشاكل في التبول، آلام في المفاصل، وبداية ظهور التهاب في المسالك البولية.

أسباب نقص البروجسترون

1-الإحساس بالضغوط نتيجة صعاب الحياة أو مشاكل العمل.

2- تناول حبوب منع الحمل، والتي تحد من إنتاج الهرمونات.

3- النظام الغذائي الذي يركز أكثر على غير أنواع الغذاء النباتي.

4- أمراض الغدة الدرقية والعلاج بالهرمون البديلة، أو فرط نشاط الغدة الدرقية وغيرها.

علاج نقص البروجسترون بالأعشاب

- مستخلص نبات الصبار مع القريض الذي يُصنف كمنتج غذائي تكميلي.

- يمكن التركيز على استعمال الينسون؛ حيث يمكن إضافة البعض منه إلى الماء المغلي ويشرب.

- ضعي زيت الينسون في كوب من الحليب؛ من أجل تعويض نسبة الكالسيوم، وتجنب هشاشة العظام التي قد تحدث نتيجة نقص هرمون الأستروجين الأنثوي.

- هناك الشمر والنعناع الأخضر والبرقدوس، إضافة إلى استعمال حبوب اللقاح مضافة إلى الحلبة من النوع المستنبت.

- يمكن تناول القمح المنبت والملوخية والسبانخ، إضافة إلى غذاء ملكات النحل.