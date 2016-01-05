أفضل حضانات أكاديمية في الرياض

مع دخول فصل الإجازات تلجأ الأمهات إلى البحث عن أفضل الحضانات للأطفال التي تستقطبهم لممارسة أفضل الأنشطة والاندماج مع الرفقاء، والحصول على فوائد ومهارات منوعة وتفريغ طاقتهم بالتنمية التربوية المفيدة.

"سيِّدتي نت" تقدم لك أفضل أماكن حاضنات الأطفال الأكاديمية في الرياض:



أكاديمية الصغار

أكاديمية مميزة لحضانة الأطفال تشتمل برامجها على أنشطة ترفيهية وتعليمية يوميًّا تحتوي على ملعب خارجي، وداخلي ومسرح لتطوير مهارات الإلقاء والخطابة بها نادٍ رياضي يسمح للأطفال بتفريغ طاقاتهم تقدم برنامج (القارئ الصغير) لتعزيز حب القراءة لدى الأطفال، تستقبل الأطفال ما بين (شهرين إلى 6 سنوات)

الرسوم: 500 ريال في الأسبوع.

العنوان: الرياض، حي المرسلات

الهاتف: 0504473073

الموقع الإلكتروني :www.kids-academy.edu.sa



مدارس خطوات الطفولة

يتوفر بها حضانة تعمل على النمو الشامل والمتكامل لشخصيات الأطفال وتنمية امتلاك مهارتهم أو مقومات التعامل معهم، أو إكساب الأطفال مهارات التفكير بأنواعه المختلفة. الجميل بها أنّ فيها فترتي دوام صباحي وآخر مسائي، تحتضن الأطفال منذ عمر الولادة.

الأسعار: الدوام الصباحي من الساعة 7 إلى 2 ظهرًا بمبلغ 7000 آلاف ريال في الترم.

المسائي: من الساعة 7 صباحًا إلى 4 عصرًا بمبلغ 8000 آلاف ريال

العنوان: حي الرائد- شارع الحسن التغلبي, مقابل جامعة الملك سعود.

الهاتف: 4809946 011

الموقع الإلكتروني: http://childhoodsteps.com/



سباركس أكاديمي

على أسس منهجية تربوية توفر عددًا أكبر للحاضنات للأطفال بما يتوافق مع فئتهم العمرية ومساحة أعلى لكل طفل بالمقارنة بالحضانات الأخرى (حوالي 4 متر مربع للطفل) لديهم ممرضة متخصصة في الأطفال لمتابعة نمو الأطفال وصحتهم، أدوات حضانات سپاركس أكاديمي مقدمة من قبل Lakeshore الأمريكية الرائدة في أدوات رعاية الأطفال والتعليم المبكر، تقدم برامج إثرائية وتعليمية للأطفال بما يتناسب مع مراحل نموهم، يستقبل الأطفال منذ عمر الولادة

السعر : 5 آلاف شهريًّا

العنوان: طريق الثمامة، حي الغدير، الرياض

هاتف: 0114648826

الموقع الإلكتروني :http://sparksacademy.me/



روضة رياض البراعم

روضة مميزة تقدم للطفل فعاليات متعددة من ترفيه وتسلية وتعليم وتدريب على الهوايات المختلفة والأنشطة المنوعة تهدف إلى تنشئة طفل ذي قدرات متعددة المواهب.

السعر: بالشهر من 1000 إلى 2000 ريال

العنوان: طريق عمر عبد العزيز بجانب مكتبة العبيكان

الهاتف:4451845 011

الموقع الإلكتروني https://kindergartenbuds.wordpress.com