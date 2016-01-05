ختان الطفل بالحلقة البلاستيكية .. فوائده ومزاياه

تعتبر عملية الختان للمولود الذكر من الخطوات المهمة لفوائدها الصحية للطفل في صغره وحتى يكبر، ولكن ارتباط الختان بالألم يجعل الإقدام عليه محفوفاً بالخطر والقلق من قبل الأم والمحيطين بالكائن بالصغير.

الدكتور أكرم سعادة، استشاري طب الأطفال أشار إلى أن طريقة الحلقة البلاستيكية هي أفضل طرق الختان بالنسبة للطفل وعلى ذلك ومن مزاياها:



• أقل ألماً

• أقل احتمالية للنزيف

• أفضل من الناحية التجميلية

• لا تحتاج لعناية خاصة بعد الختان "الطهور" مثل المغاطس أو إزالة الشاش

• أقل احتمالية لحدوث الالتهابات

هذا وتستخدم عدة طرق للختان منها قطع القلفة والكي وحديثاً أصبحت الحلقة البلاستيكية هي الأكثر أماناً بالنسبة للطفل وأقل ازعاجاً وإرباكاً للأم وخاصة للأمهات الجديدات.

يشار إلى أنه في طريقة الحلقة البلاستيكية للختان توضع الحلقة التي تنزل تلقائياً، ولا يجب أن تقوم الأم بنزعها لتسرع شفاء طفلها، لأن ذلك يكون ضاراً جداً وتستغرق فترة أسبوعين حتى تسقط على أكثر تقدير.



• هل يجب أن تصحب الأم كل العائلة لعيادة الطبيب لحضور الختان؟

العملية سهلة ولا تحتاج لهذا الإرباك، ويمكن للأم أن تصحب مولودها وحدها لعيادة طبيب الأطفال وإجراء الختان له والعودة إلى البيت دون قلق أو ازعاج وليس حسبما يشاع عن وجود مخاطر من العملية.