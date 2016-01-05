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الخارجية: الإفراج عن 16صيادًا محتجزًا بتونس لدخولهم المياه الإقليمية

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الخارجية: الإفراج عن 16صيادًا محتجزًا بتونس لدخولهم المياه الإقليمية الخارجية: الإفراج عن 16صيادًا محتجزًا بتونس لدخولهم المياه الإقليمية

السفير هشام النقيب – أرشيفية

 

أكد السفير هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية  للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، أن نجحت جهود السفارة المصرية في تونس في الإفراج عن صيادي مركب الصيد “أبو أشرف” وعددهم 16 صيادًا، حيث قاموا بالصيد داخل المياه الإقليمية التونسية بشكل غير قانوني، وأنهم تمتعوا بحرية الحركة في محيط مياه صفاقس التونسي دون تقيد حركتهم أثناء فترة احتجازهم.

وأشار السفير إلى قيام السفارة المصرية في تونس بالتواصل هاتفيًا مع ربان المركب ومالكها وكافة الصيادين خلال الفترة الماضية للاطمئنان على أوضاعهم، كما قامت بمخاطبة الجهات التونسية المعنية للإفراج عن الصيادين، وتكليف أحد المحامين لمتابعة وضعهم القانوني، وتم إيفاد مندوب السفارة للاطمئنان عنهم بشكل مباشر، وقامت بحجز تذاكر سفر لهم وإصدار وثائق سفر لهم تمهيدًا لعودتهم إلى أرض الوطن، علمًا بانه سيتم عودة 13 صيادًا، ويتبقى ثلاثة لمتابعة الموقف القانوني لمركب الصيد.

وناشد«النقيب»  مناشدته نقابات الصيادين وأصحاب المراكب بعدم الصيد في المياه الإقليمية للدول الأخرى وخاصة دول الجوار في تلك الظروف الأمنية الاستثنائية، مؤكدًا على أهمية احترام المياه الإقليمية للدول الأخرى وعلى احترام قوانين الصيد.

ا    ش   ا

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