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الجمعة|«المسلماني» ضيف رشا نبيل في «كلام تاني» على «دريم»

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الجمعة|«المسلماني» ضيف رشا نبيل في «كلام تاني» على «دريم» الجمعة|«المسلماني» ضيف رشا نبيل في «كلام تاني» على «دريم»

الإعلامي احمد المسلماني

كتبت: إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج ” كلام تاني”، المذاع على شاشة فضائية دريم، الجمعة المُقبلة، الإعلامي أحمد المسلماني، للترحيب بعودته إلى الشاشة ببرنامجه الشهير ” الطبعة الأولي”، وتأتي استضافة “المسلماني”، بالتزامن مع الانطلاقة الجديدة للقناة، وللحديث معه عن تطورات الساحة العربية، ورؤيته السياسية للأحداث، والمشهد العربي الدولي.

ومن المقرر أن تستعرض “نبيل”، نبذة عن البرامج الجديدة، وفقًا للخريطة البرامجية الجديدة، كما ستُجرى مداخلات هاتفية مع مقدمي البرامج الجديدة، للحديث عن برامجهم الجديدة.

 

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