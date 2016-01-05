الهيكل الجديد لقنوات «ONTV» في 2016.. برامج متنوعة وهوية بصرية جديدة

أعلنت مصادر مقربة من رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس أن قنوات «ONTV» ستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة عن الهيكل الخاص لبرامجها الجديدة خلال 2016، سيكون لـ «ONV» ترددان، منهما تردد مخصص للبرامج السياسية بنجومها من الإعلاميين جابر القرموطي ويوسف الحسيني وليليان داوود، للحفاظ على هوية القناة كواحدة من أهم المنابر السياسية التى تعرض الآراء المختلفة بجرأة وشجاعة.

وأفادت المصادر لوكالة «ONA» للأنباء أن إدارة القناة قامت بالاتصال بالهيئة العامة للاستثمار لتقوية الترددات، لتصبح أكثر جودة، وسيتم تطوير البث بأحدث التقنيات العصرية الحديثة.

وذكرت أن المفاجآت لت تتوقف على المضمون، بل سيكون للشكل والهوية البصرية للقناة، وفورمات البرامج، نصيبًا منها، حيث تم الاتفاق مع شركة بريطانية جديدة لتطوير شكل الشاشة بصريًا، وتجهيز لوجو جديد لتواصل مجموعة «ONTV» تحقيق نجاحاتها، مع إطلاق قناة جديدة على التردد الثاني لتصبح كقناة منوعات شاملة لباقة متنوعة ومختلفة من البرامج التى تهدف إلى إرضاء شرائح جماهيرية عريضة، وسيعرض عليها مباريات الدورى العام وتحليلات النتائج فى متابعة يومية ومستمرة للدوري المصري من خلال الاعلامي مدحت شلبي.

ومن البرامج التى ستعرض على قناة «ONTV» المنوعات، برنامج توك شو جديد سيحمل الكثير من المفاجآت للجمهور ويتم الإعداد للديكور الخاص به حاليًا، وأيضا برنامج «ست الحسن» الذى تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن، بالإضافة إلى العديد من البرامج الترفيهية التى يتم الإعداد لها ضمن خطة برامجية جديدة يصاحبها حملة ترويجية كبيرة لإطلاق قنوات «ONTV» بشكلها الجديد الذى يسعى لإرضاء كافة أذواق الجمهور.