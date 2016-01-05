أمن القليوبية يضبط 18 سلاحا ناريا و840 كيلو حشيش بالمثلث الذهبى

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة مكبرة على بؤر الإجرام والمخدرات بالمثلث الذهبى بشبين القناطر بالتنسيق مع الأمن العام والقوات الخاصة بوزارة الداخلية، أسفرت عن ضبط 39 متهما بحوزتهم 18 قطعة سلاح "3 بنادق آلية و5 بنادق خرطوش، 10 فرد محلى الصنع، وعدد من الطقات النارية"، كما تم ضبط 22 قضية مخدرات 840 كيلو جراما من مخدر الحشيش و400 جرام من مخدر الهيروين، و620 قرصا مخدرا ونصف كيلو من مخدر البانجو، وضبط 4 متهمين محكوم عليهم فى قضايا جنائية كميات كبيرة من المواد المخدرة، تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كانت تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية للواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بتطهير كافة البؤر الإجرامية ومهاجمة مناطق تجارة المخدرات وتطهيرها، خاصة بالمثلث الذهبى بشبين القناطر، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط مرتكبيها واستهداف العناصر الإجرامية من حائزى الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة.

على الفور تم تشكيل حملة أمنية مكبرة قادها اللواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية وشارك فيها العميد حسام فوزى رئيس المباحث والعقيد جمال الديغيدى رئيس فرع البحث الجنائى، الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة ومجموعات قتالية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأمن العام، حيث داهمت القوات بؤرة إجرامية بقرية الجعافرة بشبين القناطر وتبادلت قوات الأمن إطلاق الأعيرة النارية مع المتهمين، ونجحت القوات فى السيطرة على الموقف وتطويق المنطقة أمنياً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.