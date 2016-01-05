أمن الإسكندرية يضبط عددا من الخارجين على القانون وبحوزتهم 6 آلاف قرص مخدر

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول العامرية، اليوم، الثلاثاء، من ضبط "أيمن.ج"، 37 سنة عاطل مقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى جناية بجنايات دمنهور، بأمن البحيرة "قتل" غيابياً بالسجن المؤبد، و"سامح . ع"، 32 سنة عاطل، و"محمد.ى"، 25 سنة عاطل، بحوزتهم عدد 128 "قرص مخدر" بقصد الإتجار، ومبلغ 341 جنيها، وهاتف محمول .

كما تم ضبط "محمد.ال" 26 سنة عاطل مقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى القضية جنايات القسم، مخدرات والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المؤبد، و "عاشور. م" 35 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم ثان العامرية ، و"صالح.س"، 34 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم ثان العامرية، حال استقلالهم السيارة رقم "س ص هـ مصر" بحوزتهم عدد "6000" قرص مخدر "بقصد الإتجار" مبلغ 1270 جنيها، وهاتفى محمول.

>وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.