السيسي يعرب عن ترحيب مصر بزيادة استثمارات «مايكروسوفت» في مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بـ ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت العالمية، وذلك بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الشركة في مصر.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أشاد بالدور الفعال الذي تضطلع به شركة مايكروسوفت في دعم المجتمع العلمي وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي توليه الدولة اهتماماً كبيراً باعتباره قطاعاً واعداً يساهم بفاعلية في زيادة الدخل القومي، ويرتقي بمستوى وجودة الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وأشار الرئيس السيسي إلى الآفاق الواعدة التي يوفرها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر سواء على الصعيد الداخلي حيث تتوافر الكوادر الشابة الذين يمكن تنمية قدراتهم ومهاراتهم التكنولوجية، فضلاً عن كون مصر بوابة إلى إفريقيا ونافذة على العالم العربي.

وأعرب الرئيس عن ترحيب مصر بزيادة استثمارات الشركة في مصر في ضوء ما تتمتع به السوق المصرية من مميزات تنافسية وعمالة مؤهلة.

وأشاد الرئيس باتفاقية التعاون القائمة بين الحكومة المصرية والشركة، والتي تمنح من خلالها الشركة رخص البرامج للحكومة بأسعار مخفضة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ذكر أن زيارته تتزامن مع احتفال الشركة بالعيد العشرين لتواجدها ونشاطها في السوق المصرية، منوهاً إلى أن الشركة تعمل على زيادة نشاطها ومضاعفة عدد العاملين بها. وأوضح ناديلا أن الشركة لا تغطي السوق مصرية فقط ولكن أيضاً منطقة شمال إفريقيا وبقية الدول العربية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت اهتمام الشركة بتدريب وإعداد الكوادر البشرية، مشيراً إلى أن الشركة لديها في مصر مركز للإبداع والتطوير، وآخر للدعم التقني، فضلاً عن مركز ثالث للصيانة والخبرة.

وشدد ناديلا على اهتمام الشركة بتطوير وتنفيذ عدد من المبادرات لمساعدة قطاعيّ الشباب والمرأة المصرية ورفع قدرتهما التنافسية لتيسير الحصول على فرص العمل داخل مصر وخارجها، فضلاً عن تعزيز قدرات الشباب لريادة الأعمال وتشجيعهم على أن تكون لهم مشروعاتهم الخاصة.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع استعراض عددٍ من مجالات التعاون الواعدة لعمل الشركة في مصر، ومن بينها مبادرة “التعلم التكنولوجي للشباب المصري – علماء مصر المستقبل” ومبادرة “تنمية الصناعات الإلكترونية – مصر المستقبل” اللتين أطلقهما السيدالرئيس أثناء مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى إمكانية مساهمة الشركة في تعزيز التجارة الالكترونية بمصر، ولاسيما أن التجارة الإلكترونية أضحت تمثل نسبة كبيرة من حجم التجارة العالمية وتشهد نمواً مضطرداً.

تم خلال اللقاء استعراض سُبل التعاون بشأن مشروع إنشاء قاعدة تكنولوجية لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار جهود مؤسسة الرئاسة لإطلاق مبادرة تهدف إلى وضع منظومة متكاملة لتنمية وتنظيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في نشاط تلك الصناعات وفتح أسواق جديدة لها محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال التصدير عن طريق وسائل التجارة الإليكترونية الحديثة، بالإضافة إلى تشغيل الكفاءات المختلفة من الشباب وتدريبهم للارتقاء بمشاريعهم ودعمها. كما يهدف المشروع إلى تقديم المشورة الفنية والاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توفير الحلول وأدوات التجارة الإلكترونية لتدشين خريطة وقاعدة بيانات استثمارية شاملة للقطاع، بالإضافة إلى توفير حزم تمويلية.

ا ش ا