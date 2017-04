"الوحدة قاتلة كالسرطان" وترفع فرص الإصابة بأمراض القلب والضغط والسكر

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة نورث كارولينا الأمريكية، مؤخرًا، نتائج جديدة وخطيرة بشأن أضرار الوحدة والعزلة، حيث أشارت إلى أن الوحدة قاتلة ولا تقل خطورتها بأى حال من الأحوال عن مرض السكر، وتعادل الأضرار الصحية الناجمة عن الكسل وعدم ممارسة الرياضة خاصة بالنسبة للشباب، وهو ما يعد أمرًا خطيرًا للغاية.

وتابعت الدراسة أن ضعف العلاقات والروابط الاجتماعية مع الآخرين يرفع فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية، وهى أولى مسببات الوفاة على مستوى العالم.

وأضاف الباحثون، أن الإصابة بارتفاع ضغط الدم غالبًا ما يحدث بعد التقدم فى العمر بسبب العزلة والشعور بالوحدة، وليس بسبب الإصابة بمرض السكر، مؤكدين أن الأشخاص الذين يمتلكون علاقات اجتماعية قوية تقل نظريًا فرص إصابتهم بهذه الأمراض الخطيرة وغالباً ما يعيشون أطول.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Proceedings of the National Academy of Sciences"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكانت الأبحاث الطبية السابقة قد حذرت من المخاطر الصحية للعزلة وأكدت أنها تتفوق على أضرار السمنة وترفع نظريًا فرص حدوث الوفاة بمعدلات أكبر.