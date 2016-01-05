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«الإسكان» تُحذر من خطاب مزور بشأن أراضي «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة

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«الإسكان» تُحذر من خطاب مزور بشأن أراضي «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة «الإسكان» تُحذر من خطاب مزور بشأن أراضي «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة

مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية

ذحَّرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من أحد الخطابات المزورة، التي يتم تداولها حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أراضي “بيت الوطن” بالقاهرة الجديدة، والتي تدعي تأجيل أعمال المرافق بعدة مناطق بالمدينة، لتعارضها مع الوضع الأمني.

وأكد المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أن تسليم قطع أراضي ”بيت الوطن” بمدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ في المواعيد المحددة، في الـ 17 من يناير الجاري، وطبقًا للجدول المُعلن عنه سابقًا، نافيًا ما تم ادعاؤه في الخطاب المزور الذي يتم تداوله.

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