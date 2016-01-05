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رئيس الوزراء يؤكد تذليل العقبات أمام الاستثمارات الإيطالية

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رئيس الوزراء يؤكد تذليل العقبات أمام الاستثمارات الإيطالية رئيس الوزراء يؤكد تذليل العقبات أمام الاستثمارات الإيطالية

ارشيفية

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم الثلاثاء، عمق العلاقات المصرية الإيطالية، مشددا خلال لقائه مع سفير إيطاليا بالقاهرة دعم للاستثمارات الايطالية، وتذليل أي تحديات قد تواجه ضخ المزيد منها.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، بأنه تم خلال اللقاء، الذي حضره مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأوروبية، استعراض عدد من مشروعات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، ومن بينها مشروعات الغاز الخاصة بشركة “ENI”، حيث تم تناول الخطوات التنفيذية التي تم الانتهاء منها بالفعل، والخطط المقبلة التي ستبدأ خلال العام الجاري، كما أشار رئيس الوزراء إلى الخطوات التي أُتخذت لسداد مستحقات الشركة بالعملات الصعبة.

وشدد السفير الإيطالي على دعم بلاده لمصر بكل قوة، مؤكدًا وجود فرص عديدة لزيادة الاستثمارات الايطالية، كما شدد على المساندة المتواصلة لرئيس وزراء إيطاليا لمصر في جميع المجالات، وبخاصة في ظل التحديات القائمة بالمنطقة، وما تقوم به من دور مهم في تحقيق التوازن فيها، وذلك بما لها من ثقل وأهمية كبيرة في المنطقة.

وعلى صعيد التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، أشار السفير الايطالي إلى عزم وزيرة التنمية الاقتصادية الايطالية زيارة مصر في فبراير المقبل على رأس وفد تجاري يضم 25 من رؤساء كبريات الشركات الايطالية العاملة في مختلف المجالات الاقتصادية؛ لبحث جهود دفع المزيد من خطوات التكامل الاقتصادي.

وأوضح أنه يجري حاليًا الإعداد للزيارة وترتيب المقابلات التي سيجريها الوفد مع الوزراء المعنيين في قطاعات الاستثمار، والكهرباء، والطاقة التي تمثل أهمية كبيرة للجانبين، كما تبدي تلك الشركات اهتمام ببحث فرص المشاركة في مشروعات تنمية منطقة قناة السويس.

وقال السفير الايطالي إن بلاده على استعداد لتقديم كل التعاون لمصر من خبرات وتمويل وتدريب لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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أونا

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