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12شهرًا مكافأة لجميع العاملين بالملاحة الجوية وتكنولوجيا الطيران تقديرًا لجهودهم

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12شهرًا مكافأة لجميع العاملين بالملاحة الجوية وتكنولوجيا الطيران تقديرًا لجهودهم 12شهرًا مكافأة لجميع العاملين بالملاحة الجوية وتكنولوجيا الطيران تقديرًا لجهودهم

الدكتور محمود عصمت، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

صرح الدكتور محمود عصمت، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن قررت كل من الجمعية العمومية للشركة الوطنية للملاحة الجوية، وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران (AVIT)، صرف 12 شهرًا مكافأة لجميع العاملين تقديرًا لجهودهم، التي أدت إلى نتائج إيجابية على مستوى الشركتين.

وقال “عصمت”، إن القرار قد جاء خلال الاجتماع السنوي برئاسته، وحضور الكابتن إيهاب محيي، رئيس شركة الملاحة الجوية، والمهندس إسماعيل أبو العز، رئيس شركة تكنولوجيا معلومات الطيران، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلًا عن أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي العاملين، وأضاف أنه قد تم اعتماد نتائج أعمال الميزانية المنتهية في 30 يونيو 2015م، والتي أسفرت عن تحقيق فائض مالي في ميزانية الشركتين، وقد تقرر عقد الجمعية العمومية لكل من شركة ميناء القاهرة الجوي، والشركة المصرية للمطارات 14 يناير الجاري، لمناقشة نتائج أعمال الميزانية المنتهية في الـ 30 من يونيو 2015.

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