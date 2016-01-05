5 خطوات لتنظيف المرحاض

يتطلب المرحاض تنظيفاً بشكل يومي؛ نظراً لتراكم البكتيريا في داخله. لذا، لا بد من اتباع الخطوات الآتية، في هذا المجال:

1. ارتدي زوجين من القفّازات المصنوعة من المطّاط المقاوم للمياه لحماية يديك، أثناء التنظيف.

2. أفرغي المساحة المحيطة بالمرحاض تماماً لتتمكني من تنظيفه جيداً.

3. استهلي عملية التنظيف من الخارج إلى الداخل، أي امسحي سطح المرحاض وجوانبه الخارجية باسفنجة مبللة بالماء الساخن والمطهّر الخاص بتنظيف المرحاض.

4. رشي المنظف الخاص في الجزء الداخلي للمرحاض من الأعلى ليسيل نحو القاع، وقومي بفرك جدران المرحاض الداخلية بواسطة الفرشاة الخاصة.

5. اشطفي المرحاض من خلال استعمال "السيفون". وفي حال صعوبة إزالة الترسبات، لا بد من إضافة مسحوق مصنوع من نصف كوب من "بيكاربونات الصوديوم" ونصف كوب من الخل الأبيض داخل المرحاض.