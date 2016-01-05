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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام سجن بورسعيد" لجلسة غد

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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام سجن بورسعيد" لجلسة غد تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام سجن بورسعيد" لجلسة غد
أجلت محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظر محاكمة المتهمين بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، لجلسة غدا الأربعاء، لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

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