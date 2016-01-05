القبض على 4 ركاب قبل تهريبهم مبالغ مالية كبيرة للصين والإمارات

أحبطت مباحث الأموال العامة بمطار القاهرة الدولى بقيادة العميد محمد المنسى 4 محاولات لتهريب 330 ألف دولار أمريكى و 250 ألف ريال سعودى و 220 ألف درهم إماراتى خارج البلاد بما بخالف قانون تداول النقد لتأثيره على الاقتصاد القومى.

وأفاد مصدر مطلع بالمطار أن ضباط الأموال العامة تلقوا معلومات تفيد نية 4 ركاب متوجهين إلى الصين والإمارات تهريب مبالغ مالية كبيرة، فتم إعداد الأكمنة داخل الصالات وضبطهم قبل سفرهم.

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المهربين إلى النيابة المختصة.