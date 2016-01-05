القبض على المتهمين بسرقة 392 ألف جنيه من أحد المودعين بالبنك الأهلى بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اليوم الثلاثاء، من كشف غموض واقعة استيلاء 3 أشخاص على أموال أحد المودعين بالبنك الأهلى بمحرر مزور والقبض عليهم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء محمود عفيفى يفيد بالقبض على 3 متهمين زوروا محررات رسمية، للاستيلاء على أموال أحد المودعين من عملاء البنك الأهلى، وبالفحص تبين أن المبلغ المستولى عليه 392 ألف جنيه.

وقامت الأجهزة الأمنية من خلال فريق البحث وخلال 48 ساعة من واقعة السرقة، وبعد فض كاميرات المراقبة الخاصة بالبنك والتعرف على المتهمين .

وعلى الفور تم القبض على المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 27148 المنيا.

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