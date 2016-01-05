النيابة تحقق فى واقعة تهريب قطع أثرية لقطر داخل شحنة فحم بميناء الإسكندرية

تباشر نيابة ميناء الإسكندرية، برئاسة المستشار خالد الأحول، التحقيق فى قضية محاولة تهريب عدد من القطع الأثرية التى تعود إلى العصر الفرعونى، إلى مدينة الدوحة بقطر.

وقررت النيابة العامة، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن محام عام نيابات استئناف الإسكندرية، التحفظ على القطع الأثرية والشحنة لحين تشكيل لجنة من هيئة الأثار، لفحص القطع الأثرية.

وردت معلومات لضباط مباحث ميناء الإسكندرية، برئاسة العميد محسن عبد الرازق، تفيد قيام شركة استيراد وتصدير بمحاولة تهريب قطع أثرية إلى قطر.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط الشحنة والتى وصل عددها إلى 28 تابوت أثرى بداخله عدد 40 قطعة أثرية عبارة عن تماثيل لحيوانات وطيور و رؤوس فرعونية.