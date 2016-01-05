أخبار عاجلة

«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تحقق فى واقعة تهريب قطع أثرية لقطر داخل شحنة فحم بميناء الإسكندرية

Google+ Print
النيابة تحقق فى واقعة تهريب قطع أثرية لقطر داخل شحنة فحم بميناء الإسكندرية النيابة تحقق فى واقعة تهريب قطع أثرية لقطر داخل شحنة فحم بميناء الإسكندرية
تباشر نيابة ميناء الإسكندرية، برئاسة المستشار خالد الأحول، التحقيق فى قضية محاولة تهريب عدد من القطع الأثرية التى تعود إلى العصر الفرعونى، إلى مدينة الدوحة بقطر.

وقررت النيابة العامة، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن محام عام نيابات استئناف الإسكندرية، التحفظ على القطع الأثرية والشحنة لحين تشكيل لجنة من هيئة الأثار، لفحص القطع الأثرية.

وردت معلومات لضباط مباحث ميناء الإسكندرية، برئاسة العميد محسن عبد الرازق، تفيد قيام شركة استيراد وتصدير بمحاولة تهريب قطع أثرية إلى قطر.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط الشحنة والتى وصل عددها إلى 28 تابوت أثرى بداخله عدد 40 قطعة أثرية عبارة عن تماثيل لحيوانات وطيور و رؤوس فرعونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365