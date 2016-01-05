دفاع محمود السقا: سأطالب النيابة بالسماح له بأداء امتحان منتصف العام

قالت المحامية دعاء مصطفى مديرة برنامج العدالة الجنائية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنها ستتقدم غداً الأربعاء بطلب لنيابة أمن الدولة العليا للسماح للصحفى محمود السقا المحبوس احتياطياً بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تسمى "حركة شباب 25 يناير"، للسماح له بأداء امتحانات منتصف العام الدراسى الجارى.

وأضافت عضو هيئة الدفاع عن السقا ل"اليوم السابع" أن السقا طالب بكلية الزراعة بجامعة بنها، وأنها ستطالب النيابة بدخول الكتب والأوراق الخاصة بموكلها للاستعداد لخوض الاختبارات، مؤكدة أنه من المقرر أن تنظر النيابة تجديد حبسه 11 يناير الجارى.

يشار إلى أن النيابة أمرت بحبسه 15 يوما بالقضية رقم 796 بتهمة انضمامه لجماعة أسست على خلاف القانون تدعى "حركة شباب 25 يناير"، بعد أن اختفى ما يقرب من 72 يوما بعد القبض عليه من منطقة المهندسين .

يذكر أن نقابة الصحفيين تقدمت ببلاغ للنائب العام حول واقعة خطف وإخفاء الصحفى محمود السقا، طالبت فيه بالكشف عن مكان السقا وإخلاء سبيله، بعد أن اختفى منذ فجر الخميس الماضى وعدم الإعلان عن مكانه، أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليه وهو ما يخشى معه على حياته وسلامته البدنية.

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