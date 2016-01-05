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الداخلية: وفد حقوق الإنسان تأكد من تقديم أوجه الرعاية المختلفة للسجناء

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الداخلية: وفد حقوق الإنسان تأكد من تقديم أوجه الرعاية المختلفة للسجناء الداخلية: وفد حقوق الإنسان تأكد من تقديم أوجه الرعاية المختلفة للسجناء
أفادت وزارة الداخلية، أنه تمت الموافقة على قيام وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان بزيارة سجن شديد الحراسة بمنطقة طرة للاطمئنان على الأحوال المعيشية وأوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وذلك حرصاً من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابى.

وأوضحت الداخلية، أن وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان ضم 6 أعضاء زاروا سجنا شديد الحراسة بمنطقة طرة، واطَّلعوا على دفاتر "المستشفى وملفات المرضى" كما تفقدوا مكتبة السجن وتأكدوا من تقديم أوجه الخدمات اللازمة للسجناء وأوضاعهم المعيشية.

وناقش أعضاء الوفد عددا من نزلاء السجون حول أحوالهم المعيشية والرعاية الطبية داخل السجن، حيث أكدوا حسن معاملة إدارة السجن لهم وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليهم بصفة دورية سواء داخل مستشفى السجن أو فى المستشفيات الخارجية.

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مصر 365