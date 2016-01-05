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حبس ضابط شرطة مفصول 4 أيام لاتهامه بفرض إتاوات على أصحاب المحال بأكتوبر

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حبس ضابط شرطة مفصول 4 أيام لاتهامه بفرض إتاوات على أصحاب المحال بأكتوبر حبس ضابط شرطة مفصول 4 أيام لاتهامه بفرض إتاوات على أصحاب المحال بأكتوبر
أمرت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، بحبس "م.ح" ضابط شرطة مفصول منذ عام برتبة ملازم أول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاستغلال تلك الصفة فى القيام بأعمال بلطجة وفرض إتاوات على المحلات التجارية.

كانت معلومات وردت للواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، بقيام ضابط شرطة يدعى "م.ح" مفصول من الخدمة، بأعمال فرض "إتاوات" على أصحاب المحلات التجارية، واستخدام سيارات بعض المعارض بمنطقة الشيخ زايد، دون دفع أى مبالغ مالية، واستخدام كارنيهاته من جهاز الشرطة.

بإعداد الأكمنة التى أشرف عليها العميد محى سلامه مفتش القطاع، والعقيد أحمد البيلى مفتش قطاع أكتوبر، والرائد أحمد أبو المجد معاون القسم، تم ضبط المتهم، واعترف بارتكابه العديد من وقائع النصب، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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