آلام اللثة والأسنان من أكثر أنواع الألم التى يعانى منها الكثيرون والتى يصعب احتمالها، وفى فصل الشتاء يأتى شبح المرض الشديد ليطاردنا ليس فقط فى أدوار الأنفلونزا المتكررة ولكن بآلام الفم والأسنان. آلام الأسنان تزداد فى الشتاء..

>ويقول الدكتور "محمد الجندى"، استشارى طب الأسنان بجامعة طنطا: "إهمال صحة الأسنان فى الشتاء يزيد من آلامها خاصة مع الإصابة بالتهاب اللثة وانتشار الأمراض الفطرية داخل التجويف الفموى، ومن أهم خطوات التخلص من آلام الأسنان فى الشتاء وغسل الأسنان يوميًا يجعل كل هذه الأمراض بعيدة عنك خاصة مع استخدام المعجون المضاد للحساسية والمناسب لك ويمكن التعرف عليه من طبيبة الأسنان، مع تقليل تناول الأطعمة الباردة كالآيس كريم حتى نبتعد عن آلام أعصاب الأسنان". خطوات تجنب آلام الأسنان فى الشتاء..

>ويضيف: تناول كميات كبيرة من الماء فى الشتاء لا تفيد فقط فى نشاط الدورة الدموية فى الجسم ولكنها تعمل على إزالة الرواسب السريعة من على الأسنان وتبعد التشققات عن منطقة الشفاة، ومع الشعور بمشكلة فى الأسنان لابد من زيارة الطبيب المختص حتى لا يحدث تطور للألم و فقد أحد أسنانك أو مشكلات فى الأعصاب.

شبكةعيونالإخبارية

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