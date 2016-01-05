مدّ «مصر في أسبوع» لـ 3 ساعات على «TEN».. وفقرة جديدة عن البرلمان

كتبت: إنجي لطفي

قال أكرم ألفي، رئيس قطاع الأخبار بقناة TEN، والمشرف على برنامج ” مصر في أسبوع”، في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء ONA، إنه قد تم مدّ البرنامج إلى 3 ساعات، والذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، على أن يُذاع البرنامج يوم الجمعة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الحادية عشر مساءً، موضحًا أن فكرة البرنامج تدور حول محاولة رصد أبرز الأحداث التي وقعت خلال الأسبوع، ومناقشة أبرز الفضايا من زوايا مختلفة.

وأضاف “ألفي”، أنه سيتم إدخال فقرة جديدة بالبرنامج ستكون منوطة بتغطية البرلمان، حيث سيتم استضافة مايقرب من 4 إلى 5 نواب، لمناقشة أهم القضايا التي تم طرحها خلال جلسات البرلمان.

وتابع رئيس قطاع الأخبار بقناة TEN، أن حلقة الجمعة المُقبلة ستناقش قضية النوبة، وماذا يريد النوبيون من الرئيس السيسي ومن الحكومة؟، وماهي مطالبهم، كما سيتم مناقشة أهم الأفلام المطروحة في إجازة نصف العام.

ويشارك في فريق الإعداد، كلًا من:” وائل الغول، أحمد الكومي، وعرفات الغول” .