أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

مدّ «مصر في أسبوع» لـ 3 ساعات على «TEN».. وفقرة جديدة عن البرلمان

Google+ Print
مدّ «مصر في أسبوع» لـ 3 ساعات على «TEN».. وفقرة جديدة عن البرلمان مدّ «مصر في أسبوع» لـ 3 ساعات على «TEN».. وفقرة جديدة عن البرلمان

كتبت: إنجي لطفي

قال أكرم ألفي، رئيس قطاع الأخبار بقناة TEN، والمشرف على برنامج ” في أسبوع”، في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء ONA، إنه قد تم مدّ البرنامج إلى 3 ساعات، والذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، على أن يُذاع البرنامج يوم الجمعة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الحادية عشر مساءً، موضحًا أن فكرة البرنامج تدور حول محاولة رصد أبرز الأحداث التي وقعت خلال الأسبوع، ومناقشة أبرز الفضايا من زوايا مختلفة.

وأضاف “ألفي”، أنه سيتم إدخال فقرة جديدة بالبرنامج ستكون منوطة بتغطية البرلمان، حيث سيتم استضافة مايقرب من 4 إلى 5 نواب، لمناقشة أهم القضايا التي تم طرحها خلال جلسات البرلمان.

وتابع رئيس قطاع الأخبار بقناة TEN،  أن حلقة الجمعة المُقبلة ستناقش قضية النوبة، وماذا يريد النوبيون من الرئيس ومن ؟، وماهي مطالبهم، كما سيتم مناقشة أهم الأفلام المطروحة في إجازة نصف العام.

ويشارك في فريق الإعداد، كلًا من:” وائل الغول، أحمد الكومي، وعرفات الغول” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»