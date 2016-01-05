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وزير النقل يفتتح رصيفا جديدا ويرفع علم مصر على قاطرتين بميناء دمياط

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وزير النقل يفتتح رصيفا جديدا ويرفع علم مصر على قاطرتين بميناء دمياط وزير النقل يفتتح رصيفا جديدا ويرفع علم مصر على قاطرتين بميناء دمياط
افتتح المهندس سعد الجيوشى وزير النقل يرافقه الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط رصيفا جديدا للخدمات البحرية بميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، كما قام برفع علم على قاطرتين جديدتين تمت إضافتهما لأسطول الخدمات البحرية بالميناء.

من جهته قال اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، إن الرصيف الجديد رقم 17 الذى يتم افتتاحه اليوم إضافة جديده وهو يتطابق مع رؤية وزارة النقل للنهوض بالبنية الأساسية للموانئ المصرية حتى تتلاءم وتتوافق مع التوسع الاستثمارى المطلوب وبهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء دمياط.

وأضاف أن الرصيف الجديد يبلغ طوله 90 مترا وبعمق 8 أمتار ومن المتوقع أن يحقق إيرادا سنويا قدره 3.5 مليون جنيه مصرى.

وأضاف أن القاطرتين الجديدتين تم تصنيعها لدى شركة التمساح إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس وأن قوة الشد للقاطرة الواحدة تصل 60 طنا، وأنها مجهزة لتقديم المعاونة للسفن فى أعماق القطر والدفع ومكافحة الحريق وحصر العطب، موضحا أن تكلفتها بلغت 108 ملايين جنيه ومن المتوقع أن تحقق إيرادا يصل إلى 7 ملايين جنيه سنويا.

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مصر 365

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