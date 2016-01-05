رئيس مدينة الطود: 5 سيارات لشفط المياه من بيارة قرية السيول بدون رسوم

صرح العميد أيمن مدنى رئيس مدينة الطود، اليوم الثلاثاء، أنه تم إرسال 5 سيارات شفط لكسح مياه الصرف الصحى من البيارة المجمعة لقرية السيول بمدينة الطود، مشيراً إلى أنه تم كسح المياه بدون تحصيل أى رسوم من المواطنين.

وقامت سلطات مجلس المدينة بتنظيف الشارع وتمهيده للمرور، لافتاً إلى أن البيارة خاصة بعدد 27 منزلا تم بناؤه منذ عام 1990 على حساب المحافظة، وتم تسليم المنازل والبيارة المجمعة الخاصة بهذه المنازل للأهالى مجانا، نظراً لعدم وجود خدمة صرف صحى بالمنطقة، ولم يتم تحصيل أى رسوم من المواطنين، رغم أن بعض أصحاب هذه المنازل قاموا ببناء مساكن فى أماكن أخرى بنفس القرية.

ولفت رئيس مدينة الطود إلى أن سلطات مجلس المدينة تقوم بإصلاح البيارة وكسحها بصفة دورية دون تحميل المواطنين أى رسوم رأفة بهم، على الرغم من أنه ليس من المفترض أن يقوم مجلس المدينة بتقديم هذه الخدمة بدون رسوم لأن ذلك يعد مخالفة.

وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعا، مساء اليوم الثلاثاء، مع مجموعة من أهالى قرية السيول لبحث وضع حل جذرى ونهائى مع المواطنين عبر اقتراح أن يقوم كل منزل بدفع مبلغ بسيط وهو 20 جنيها شهريا، مقابل كسح وشفط البيارة.