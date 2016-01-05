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بالصور.. محافظ ومدير أمن قنا يفتتحان موسم عصير قصب السكر بشركة نجع حمادى

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بالصور.. محافظ ومدير أمن قنا يفتتحان موسم عصير قصب السكر بشركة نجع حمادى بالصور.. محافظ ومدير أمن قنا يفتتحان موسم عصير قصب السكر بشركة نجع حمادى
افتتح كل من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء صلاح الدين حسان، مدير الأمن، وعدد من التنفيذيين والقيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة والمهندس عادل أيوب مدير عام شئون مصانع شركة سكر نجع حمادى، اليوم الثلاثاء، موسم عصير القصب بشركة سكر نجع حمادى.

ومن جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن مصانع السكر هى مصانع استراتيجية، ولابد من تحقيق جميع مطالب العاملين والمزارعين، لافتا إلى أن الفدان وصل العام الماضى إلى إنتاج 48 طنا من القصب، مشددا على اهتمام مديريتى الزراعة والرى بقنا، بالتجهيز والاهتمام بمحصول السكر، حتى يثمر بإنتاجية أعلى.

فيما أكد المهندس عادل أيوب، مدير عام شئون مصانع شركة سكر نجع حمادى، أن شركة سكر نجع حمادى، تعد رائدة فى صناعة السكر على مستوى الجمهورية والشرق الوسط، وبدأ الإنتاج بها فى 1897، لافتا إلى أن من المتوقع أن يصل إنتاج العصير لهذا العام مليونا و500 ألف طن قصب بإنتاج 150 ألف طن سكر.

ومن جانبه قال اللواء مختار فكار رئيس نقابة مزارعى القصب، إنه يتمنى مع بداية موسم حصاد القصب أن تهتم الدولة بحل المشاكل التى تواجه مزارعى القصب كل عام من صرف السماد الكيماوى كاملا للمزارع ورفع سعر طن القصب ومشاركة الشركة فى نقل المحصول للمصنع بوضع "مناولة" للمزارع مع صرف مستحقات مزارع القصب فور تسليم المحصول للشركة.

وجدولة مديونيات المزارعين مع البنوك وحل أزمة تكدس أطنان السكر بمخزن الشركات واللجوء إلى استيراد سكر من الخارج.

ولفت إلى أن مخازن شركات السكر مكدسة بأطنان من السكر المحلى منذ الأعوام الماضية فى الوقت الذى يتوجه فيه المسئولون إلى الاعتماد فى الاستهلاك على السكر المستورد فى الوقت الذى يوجد ما يكفى للاستهلاك المحلى من السكر بجودة أعلى من المستورد.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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