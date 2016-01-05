أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. بدء الدورة التدريبية لتنمية المهارات القيادية والتواصل الاجتماعى

Google+ Print
بالصور.. بدء الدورة التدريبية لتنمية المهارات القيادية والتواصل الاجتماعى بالصور.. بدء الدورة التدريبية لتنمية المهارات القيادية والتواصل الاجتماعى
نظمت مستشفى الأقصر العام بكورنيش النيل بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية لتنمية المهارات القيادية، ومهارات التواصل الاجتماعى، وذلك بقيادة الدكتور أحمد إبراهيم، وشرح لهم مهارات القيادة داخل أقسام المستشفى وكيفية التصرف فى كل الأزمات التى يتعرضون لها.

وقام الأطباء الذين حضروا فعاليات الدورة التدريبية لتنمية المهارات القيادات، بعمليات تدريب عملية داخل قاعة الدورة، وذلك على قدرات ومهارات التعاون فيما بينهم لضمان خروج العمل داخل أروقة المستشفى فى العمل اليومى بصورة تليق بأطباء الأقصر.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365