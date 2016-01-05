بالصور.. بدء الدورة التدريبية لتنمية المهارات القيادية والتواصل الاجتماعى

نظمت مستشفى الأقصر العام بكورنيش النيل بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية لتنمية المهارات القيادية، ومهارات التواصل الاجتماعى، وذلك بقيادة الدكتور أحمد إبراهيم، وشرح لهم مهارات القيادة داخل أقسام المستشفى وكيفية التصرف فى كل الأزمات التى يتعرضون لها.

وقام الأطباء الذين حضروا فعاليات الدورة التدريبية لتنمية المهارات القيادات، بعمليات تدريب عملية داخل قاعة الدورة، وذلك على قدرات ومهارات التعاون فيما بينهم لضمان خروج العمل داخل أروقة المستشفى فى العمل اليومى بصورة تليق بأطباء الأقصر.

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