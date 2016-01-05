تشكيل الزمالك - شيكابالا يقود رجال ميدو في المهمة الأولى

يلعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" أساسيا مع الزمالك لأول مرة بعد العودة للفريق الأبيض ضد الداخلية، وفي المباراة الأولى تحت قيادة أحمد حسام "ميدو".

ويلعب الزمالك ضد الداخلية في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري.

واستقر ميدو على التشكيل الذي سيبدأ به مهمته الأولى مع الفريق الأبيض.

ويعود أيضا باسم مرسي أساسيا لقيادة الهجوم الأبيض، ويحافظ حمادة طلبة على موقعه كظهير أيسر بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حمادة طلبة - أحمد دويدار - علي جبر - عمر جابر

خط الوسط: طارق حامد - إبراهيم عبد الخالق - محمود عبد المنعم "كهربا" - أيمن حفني - شيكابالا

خط الهجوم: باسم مرسي