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وفد مجلس الأهلي يزور الأمانة العامة للقوات المسلحة

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وفد مجلس الأهلي يزور الأمانة العامة للقوات المسلحة وفد مجلس الأهلي يزور الأمانة العامة للقوات المسلحة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تشكيل وفد يتوجه لزيارة الأمانة العامة للقوات المسلحة.

ويضم الوفد كل من محمود طاهر رئيس النادي وأحمد سعيد نائبه وكامل زاهر أمين الصندوق وشيرين شمس المدير التنفيذي

ويسعى الأهلي خلال تلك الزيارة – حسب موقعه الرسمي - "للتأكيد على العلاقات المتميزة والوطيدة التي تربط النادي الأهلي والمؤسسة العسكرية"

وكان الأهلي قد أصدر بيانا أمس بخصوص علاقته مع المؤسسة العسكرية.

وقبلها كان عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة قد قدم اعتذارا للجيش حول دخلة الجمهور في مباراة توسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا 2012.

ويعاني الأهلي من أزمة بخصوص ملعب مبارياته إذ يرفض اللعب على بتروسبورت ويضطر للحصول على موافقات أمنية للعب على برج العرب في ظل رفض الجهات الأمنية لاستقبال الأهلي على ملاعب القاهرة والدفاع الجوي. (طالع التفاصيل)

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