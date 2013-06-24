رئيس التيار الشيعي بمصر: حادث قرية "أبو مسلم" ضد الدين وأتوقع المزيد

"غنيم": أطالب بحماية دولية للشيعة في مصر

كتب : فاطمة النشابي منذ 26 دقيقة

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قال محمد غنيم، رئيس التيار الشيعي في مصر، إن حادث مقتل أربعة من الشيعة بمركز أبو النمرس في الهرم، شيء مؤسف وصادم، خاصة وأنه حدث في يوم ليلة النصف من شعبان، مؤكدا أن القتل والذبح والسحل والحرق يتنافي مع كل التعاليم الدينية.

أضاف غنيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "جيهان منصور"، خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أنه يطالب بحماية دولية للشيعة في مصر، وسيقوم بحملة دولية في هذا الشأن، خاصة في ظل عدم قدرة الدولة ورغبتها في حماية الشيعة.

وأشار رئيس التيار الشيعي إلى أنه كانت هناك مقدمات كثيرة بأن دماء الشيعة أصبحت مباحة، بعد قيام قنوات دينية على مدار الـ24 ساعة بتكفيرهم جهارا نهارا.

وأكد "غنيم" أن الأجهزة الأمنية كانت على علم باستهداف الشيعة، ولكن هناك حسابات سياسية حالت دون منع الاعتداء، خاصة وأن جماعة الإخوان المسلمين تسعى لإرضاء التيار السلفي ليقف بجوارهم يوم 30 يونيو.

وأوضح "غنيم" أن الهجوم على الشيعة رسالة واضحة لعموم الشعب عن "الفهم المريض للإسلام من قبل من يحرضون على الشيعة"، قائلا: "هؤلاء قتلة، مثل الأفاعي، لا يهادنوا أو يصالحوا، وهذه الحادثة لن تكون الأولى والأخيرة، وأتوقع المزيد من المذابح للشيعة".

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