بالصور.. مواجهات أمنية تسفر عن مقتل 32 إرهابيا بالعريش ورفح والشيخ زويد

واصلت قوات انفاذ القانون من الجيشين الثاني والثالث الميداني مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية تنفيذ عمليات التمشيط والمداهمة بمناطق مكافحة التنظيمات الارهابى بشمال ووسط سيناء للقضاء علي العناصر التكفيرية وضبط الخارجين عن القانون.

وأعلنت القوات المسلحة ان نتائج العمليات التي جرت امس بمحيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق والدروب الجبلية بوسط سيناء قد اسفرت عن القضاء علي 32 فرد من العناصر الارهابية خلال تبادل لاطلاق النيران مع القوات القائمة بالتفتيش ، والقبض على 6 أخرين من المشتبه بهم ، وضبط عدد 2 بندقية الية واخري قناصة و 6 اجولة من مادة نترات النشادر التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة ، وتدمير سيارتان وخمس دراجات نارية تستخدمها هذه العناصر واكتشاف وتدمير مخزن يحتوى على 80 عبوة ناسفة وتدمير 4000 كجم من المواد المخدرة التي تم ضبطها خلال عمليات التمشيط ، يأتي ذلك في اطار استكمال المرحلة الرئيسية الثانية من العملية الشاملة حق الشهيد .



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