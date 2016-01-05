"تمرد المحامين": جمعنا 15 ألف توقيع لسحب الثقة من سامح عاشور حتى الآن

أكد محمد فاروق المنسق العام لجبهة إنقاذ المحامين، أن حملة تمرد مستمرة فى جمع التوقيعات لسحب الثقة من سامح عاشور، مضيفا أنهم لم يتوقفوا ولكنهم كانوا يجمعون التوقيعات خلال الفتره السابقة فى سرية تامة لما تم مواجهته قبل ذلك.

وأضاف فاروق لـ"اليوم السابع"، أنه تم ترتيب جميع الفعاليات اللاحقة لجمع 30 ألف توقيع وتغيير بعض الأشخاص فى المكتب التنفيذى للحملة، موضحا أن التوقيعات وصلت حتى الآن إلى 15 ألف توقيع.

ونوه فاروق، إلى أن الحملة ستكشف قريبا عن صفقة لأحد المرشحين على مقعد نقيب المحامين مع سامح عاشور، لتفتيت الأصوات وتغيير إرادة المحامين ليكون عبره لمن يسعى أن يزيف أو يساعد على تدمير نقابة المحامين.