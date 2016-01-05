أمن قنا يتوصل للطفلة صاحبة العلاج الخاطئ وينقذها من تناول الجرعة الزائدة

نجحت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قنا، برئاسة العميد دكتور محسن كمال، مأمور مركز شرطة قنا، اليوم، الثلاثاء، من العثور على ربة المنزل بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وتحذيرها من إعطاء طفلتها جرعة الدواء الزائدة، الذى تم وصفه لها من معهد الأورام.

وأكد العميد محسن كمال، أنه بعد مجهودات لعدة ساعات قليلة بمساعدة الأهالى تم التوصل لربة المنزل، والده الطفلة، التى تم وصف جرعة دواء زائدة لها تمثل خطر على صحتها عن طريق معهد الأورام بسوهاج، لافتاً إلى أن الفتاة تدعى حبيبة حمدى محمد حسن 8 سنوات من قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وتم تحذير أسرتها بعدم إعطائها الحقنة ومراجعة الطبيب، لأن به جرعة دواء زيادة عن المقررة.

وأضاف محسن كمال كانت والدة الطفلة قد توجهت بها للعلاج بمعهد الأورام بمحافظة سوهاج، وتم وصف جرعة زائدة لها من الدواء عن طريق الخطأ الذى أدرك المسئولون بالمعهد أنه خطر على صحة الطفلة.

وفور اكتشاف الواقعه تم إبلاغ ممرضة تعمل بالمعهد من أبناء محافظة قنا، التى أبلغت مركز شرطة قنا، وبدأت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهود الشعبية فى تحركات سريعة للبحث عبر مكبرات الصوت وسيارات تجوب قرية الطويرات وإخطار نقاط الشرطة التابعة لها القرى فى البحث عن الطفلة، التى نجحت المجهودات فى التوصل إليها، التى أظهرت نتائج البحث أنها تنتمى لقرية المحروسة وتم تحذيرها.

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