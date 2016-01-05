رئيس الوزراء يبحث مع ممثلى شركة أجريوم الكندية توسعات موبكو بدمياط

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء مع الرئيس التنفيذى لشركة أجريوم الكندية، وعدد من ممثلى الشركة.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل أكد فى مستهل اللقاء أن الحكومة حريصة على العمل على تهيئة المناخ المحفز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن صناعات البتروكيماويات ذات أهمية خاصة، نظراً لدورها فى تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي، وتحقيق عائد اقتصادى كبير، وإتاحة فائض للتصدير لتوفير النقد الأجنبى، كما تساهم صناعة الأسمدة بدور كبير فى توفير احتياجات القطاع الزراعى.

وخلال اللقاء عرض الرئيس التنفيذى للشركة تقريراً حول مشروع توسعات شركة موبكو بدمياط، والذى يقع بالمنطقة الحرة العامة بمحافظة دمياط غرب القناة الملاحية، حيث أكد أن المشروع يهدف إلى إنتاج اليوريا بطاقة تصميمية 1.38 مليون طن سنوياً، من خلال خطى إنتاج بطاقة 650 ألف طن لكل منهما للتصدير وكذا تغطية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى إنتاج 80 ألف طن سنوياً من الأمونيا كمنتج وسيط لبيعها محلياً، وأشار إلى أن التكلفة الإستثمارية للمشروع تبلغ 1.96 مليار دولار.

وأشار الرئيس التنفيذى إلى أنه قد تم استكمال أعمال التشغيل التجريبى وبدء العمل لخطى الإنتاج الأول والثانى وكذا الإنتهاء من المرافق الخاصة بالمشروع، مؤكداً أن نسب تقدم الأعمال حتى مطلع العام الحالى قد قاربت على 100%، ومضيفاً أنه يجرى حالياً الإعداد للتجارب الخاصة بخطى الإنتاج الأول والثاني.