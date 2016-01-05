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إطلالات السجادة الحمراء تزهر باللون الأسود

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الثلاثاء 05-01-2016 09:56

تعود الزهور والطبعات الملونة للظهور في إطلالات السجادة الحمراء في مواسم الربيع والصيف من كل عام، ولكن في هذا العام شاهدنا حضورها البارز على إطلالات النجمات بصورة تتناسب مع أناقة موسم الشتاء حيث تزينت الفساتين السوداء بطبعات زهور جذابة فكانت اختيارًا مثاليًّا لأناقة عصرية متجددة.
لطالما أعجبنا بنعومة الفساتين الموردة والطابع الأنثوي الرقيق الذي تضفيه لكل إطلالة، وزاد اللون الأسود لهذه الإطلالات شيئًا من الجرأة ليجعلها إطلالات عصرية غير تقليدية، وقد كانت اختيار العديد من النجمات المتألقات على السجادة الحمراء مؤخرًا منهنّ من اختارتها بفساتين سهرات ساحرة كما فعلت اليزابيث بانكس Elizabeth Banks وآمبر هيرد Amber Heard التي بهرتنا بإطلالتها الرائعة من اليكسندر مكوين Alexander McQueen ، ولا يمكن أن ننسى إطلالة شيريل فيرنانديز Cheryl Fernandez بفستان فالنتينو Valentino الذي نسقته بطريقة عصرية جريئة مع حذاء بوت طويل.
بينما ظهرت هذه الطبعات الموردة السوداء في التنسيقات اليومية وفساتين الكوكتيل كما نشاهد في إطلالة الممثلة الشابة داكوتا جونسون Dakota Johnson والأنيقة باز فيغا Paz Vega اللتين أحسنتا اختيار الفساتين المناسبة لإطلالة تجمع بين الأناقة والبساطة.

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سيدتي